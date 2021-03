Kohu verovarojen käytöstä – ”Ei anna hyvää kuvaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

VTV:n rahankäytön selvittämiseksi on käynnissä tutkinta.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kertoo olevansa huolissaan äskettäin ilmi tulleista tiedoista, jotka liittyvät Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) rahankäyttöön.

Heinonen viittaa tviitissään Ilta-Sanomien artikkeliin, jossa on käyty läpi VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin virassaan tekemiä luottokorttiostoja sekä myös muiden viraston työntekijöiden menoja. Artikkelissa eritellään esimerkiksi kauneuspalveluihin, matkustukseen ja ravintolaillallisiin käytettyjä summia, joiden arvot vaihtelevat sadoista euroista useisiin tuhansiin.

Aihe on puhututtanut erityisesti siksi, että VTV:n työnkuvaan kuuluu valtion varojen käytön valvonta.

– Eihän tuo nyt yhteisten varojemme käyttöä valvovan ⁦VTV:n johdosta hyvää kuvaa anna. Hyvä, että Suomen eduskunnan tarkastusvaliokunta tutkii toimet ja tekee tarvittavat ratkaisut. Millä aikataululla Pauli Kiuru (kok.) tämä etenee? Heinonen kirjoittaa Twitter-tilillään.

Kiuru ei voi kommentoida asiaa vielä tarkemmin, mutta kertoo, että lisää tietoa on luvassa myöhemmin.

– Tarkastusvaliokunnan asiantuntijalausunnot ja dokumentit tulevat julkisiksi käsittelyn päätyttyä. Yksityiskohtia keskeneräisestä asiasta en voi kertoa. Mediassa niistä voi tulla oman lajinsa bestseller, Pauli Kiuru toteaa.

– Yleisellä tasolla totean, että omia rahoja saa käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla. Yhteisiä rahoja pitää käyttää erityisen huolellisesti, Kiuru toteaa toisessa tviitissään.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) kertoo, että tutkinta aiheeseen liittyen on käynnistetty.

– Tiedoksi: Eduskunnan tarkastusvaliokunta on aloittanut tutkinnan VTV:n ja sen johdon rahankäytöstä – eli asia on hoidossa. Johtamani neuvottelukunta sitävastoin seuraa VTV:n varsinaista tarkastus- ja analyysitoimintaa. Tämä on työnjako, Vartiainen kirjoittaa.

