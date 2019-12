Kohu ulkoministeristä – ”pelolla johtamista ei voi sallia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauman mielestä konsulipäällikkö Pasi Tuomista pitäisi kuulla ulkoasiainvaliokunnassa.

– Pelolla johtamista ei voi sallia, kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma toteaa Twitterissä.

Hän kommentoi Helsingin Sanomien perjantaina julkaisemaa juttua, jossa ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvostelee kovin sanoin ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) menettelyä al-Holin ISIS-leirin asiassa.

– Täällä on ministerin toimien takia aivan selvästi pelon ilmapiiri. Jos sellaisen annetaan pesiytyä virkamieskulttuuriin, meidän oikeusvaltio on todellisessa vaarassa. On täysin kestämätöntä, jos virkamiehet saavat kertoa ministerille vain sellaisia asioita, joilla Haavisto kokee edistävänsä poliittisia näkemyksiään, Tuominen muun muassa toteaa haastattelussa.

Hän syyttää lisäksi ulkoministeriä lainvastaisesta päätöksestä al-Holin asiassa.

– Päätöksessä ei ole esittelijää eikä siinä kerrota, mikä on ministerin toimivalta. Päätöksessä ei myöskään kerrota, millä perusteella ministeri voi ottaa lakisääteisen tehtävän virkamieheltä eli minulta pois, Pasi Tuominen toteaa.

Kokoomuksen Pia Kauman mielestä asia vaatii selvittämistä.

– Jos nyt oltaisiin yritysmaailmassa, yrityksen hallitus värväisi ulkopuolisen ja puolueettoman tahon selvittämään, mistä oikein on kyse. Myös ulkoasiainvaliokunta voisi kutsua Tuomisen kuultavaksi, Kauma sanoo.

Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) kysyi perjantaina paljastusten jälkeen, ”mitä ihmettä ulkoministeriössä tapahtuu”. Hän vaati tutkintaa asiasta ja siihen liittyvistä päätöksistä.

Ulkoministeri Haavistoa koskeva kohu sai alkunsa, kun Ilta-Sanomat kertoi Haaviston yrittäneen painostaa konsulipäällikkö Tuomista järjestämään Syyrian al-Holin niin kutsuttujen ISIS-leirien lapset Suomeen konsulikyydillä. Tuominen olisi siis virkamiehenä joutunut kantamaan asiasta vastuun yksin. IS:n tietojen mukaan poikkiteloin asettunut Tuominen syrjäytettiin. Myöhemmin IS julkaisi sähköposteja, jotka tukevat väitteitä.

Pekka Haavisto on kiistänyt painostuksen ja syrjäyttämisen.

