Kohu suomalaisten potilaiden pisteytyksestä: Tästä on kyse

Ministerin mukaan keskustelussa sotketaan kaksi täysin eri asiaa.

Eduskunnan kyselytunnilla sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) kysyi sote-uudistuksesta ja uutisista, joiden mukaan suomalaisia pisteytettäisiin terveystietojen pohjalta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) tyrmäsi uutiset.

– Ymmärrän hyvin, että harhaanjohtamisesta tai puutteellisista tiedoista johtuen tämä aihepiiri on herättänyt suomalaisissa huolta. Eikä asiaa helpota se, että samanaikaisesti uutisoidaan ja käydään voimakasta kansainvälistäkin keskustelua sosiaalisessa mediassa meistä olevista tiedoista ja niiden väärinkäytöstä, Annika Saarikko aloitti.

Saarikon mukaan suomalaisissa tietorekistereissä on meistä poikkeuksellisen paljon tietoa, kun muun muassa neuvolajärjestelmän ansiosta meistä on pitkään kerätty tietoa.

– Hallituksen sote-uudistuksen tavoitteena ei ole pisteyttää kansalaisia heidän terveytensä tai sairautensa pohjalta. Tuo tieto on erheellinen ja virheellinen. Kukaan kansalainen ei tule pisteytetyksi henkilökohtaisesti tai hänen tietojaan luovuteta yksityisille sote-toimijoille, juuri pisteytyksenomaisesti näin ei tapahdu.

Myöhemmässä puheenvuorossaan ministeri piirsi eron potilashistorian ja tietojen massaluovutuksen välille.

– On eri asia keskustella siitä, että kulkeeko tieto meistä vaikkapa sote-keskukselle, sinne lääkärivastaanotolle, aiempi potilashistoriamme. Uskon että me kaikki ajattelemme, että on hyvä asia,että ammattilaisten käytössä on meidän hoitoa arvioidessaan meidän potilashistoriamme ja se aiempi hoito jota olemme saaneet, Saarikko sanoi.

– On eri kysymys arvioida sitä, miten tietojamme anonyymisti, massana, käsitellään, esimerkiksi tutkimuksen tai korvausperusteiden pohjana. hän paalutti.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz oli kimpaantunut virheellisistä väitteistä.

– Tämä on uskomatonta tämä opposition pyrkimys väärillä tiedoilla ja väärillä mielikuvilla hämmentää kansalaisia ja lisätä kansalaisten vääriin käsityksiin perustuvaa levottomuutta tämän asian tiimoilla. Tähän saakka oppositio on sanonut, että tämä on hirveää kermankuorintaa, että jokainen sote-keskus haluaa saada asiakkaiksi vain niitä terveitä kolmekymppisiä lenkkeileviä nuoria aikuisia. Nyt teille on ilmeisesti vuoden päästä valjennut, että terveen hoitamisesta maksetaan vähemmän kuin sairaan hoitamisesta, Ben Zyskowicz nauratti kansanedustajia.

– Totta kai tässä pyritään siihen, että monisairas, pitkäaikaistyötön ihminen olisi yhtä houkutteleva asiakas kuin se kolmikymppinen lenkkeilijä. Ja siihen päästään sillä, että siitä kolmekymppisestä työterveydenhuollon asiakkaasta maksetaan rajusti vähemmän sille sote-keskukselle kuin siitä monisairaasta!

Zyskowiczin oli puheaikansa loppuessa nopeasti esitettävä kysymys ministerille:

– Voitteko ymmärtää opposition outoa käyttäytymistä?, Zyskowicz keksi kysyä.

Annika Saarikko vastasi.

– Arvoisa puhemies, koen, että en aivan täältä (ministeriaitiosta) rohkaistu pisteyttämään opposition suorituksia. Mutta totean, että keskustelunaiheena tämä on arvokas. Ajan henki on meitä kaikkia huolestuttava siinä, mihin kaikkeen meidän tietojamme käytetään.