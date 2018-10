Kohu jättihankinnasta: Junat eivät mahdu laitureille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rheinbahn-yhtiön 180 miljoonan euron junahanke on kokenut kiusallisen takaiskun Saksan Duisburgissa.

Saksan Duisburgissa on törmätty erikoiseen ongelmaan: uudet raitiovaunut ovat osoittautuneet liian leveiksi kaupungin maanalaisille asemalaitureille.

Hochflurbahn Typ 6 -vaunun uutta prototyyppiä on koeajettu syyskuun puolivälistä lähtien, aluksi vain Lierenfeldin varikolla. Myöhemmin testit laajennettiin Düsseldorfiin, jolloin kaikki sujui vielä hyvin.

Kölner Expressin mukaan prototyyppi suuntasi viime torstai-iltana Duisburgiin, jossa uusien junien on määrä korvata klassikoiksi muodostuneet punavalkoiset raitiovaunut.

Kaupungin metrotunnelin kohdalla kävi selväksi, ettei vaunu mahdu kunnolla sisään. Koko liikenne seisahtui, sillä kolhiutunut juna jäi jumiin junalaituriin.

Vaurioitunut prototyyppi ajettiin takaisin Düsseldorfiin, jossa tapauksen syytä on selvitetty. Tutkinnassa havaittiin, että osa Duisburgin matalista laitureista on hieman muita leveämpiä.

– Emme ottaneet Duisburgin erikoispiirteitä kunnolla huomioon, Rheinbahn-yhtiön tiedottaja Georg Schumacher toteaa.

On myös epäselvää, onko junien valmistaja Bombardier tehnyt niistä liian leveitä. Rheinbahn on ehtinyt tilata kyseisiä junia jo yli 40 kappaletta ja maksanut niistä ennakkomaksuna 30 miljoonaa euroa. Koko sopimuksen hinnaksi on arvioitu noin 180 miljoonaa euroa.

Julkisen liikenteen lautakunnassa toimiva CDU:n Andreas Hartnigk ei pidä juna-asemien remontointia järkevänä ratkaisuna ongelmaan. Myös junien muokkaaminen voisi kestää vuosia.

– Tämä on todellinen katastrofi. Mitä meidän pitäisi nyt tehdä? Pitäisikö matkustajien vaihtaa junaa kesken kaiken, Hartnigk kysyy.