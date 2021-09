Kohu kulttuurisesta omimisesta – kansanedustaja ihmettelee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pia Kauman mukaan keskustelu on ajautunut hakoteille.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ihmettelee kulttuurisesta omimisesta viime päivinä vellonutta keskustelua. Keskustelu sai alkunsa artisti Chisun perjantaina julkaisemasta Instagram-päivityksestä, jossa hän pahoitteli käyttäneensä suositun Vain elämää- tv-sarjan kuvauksissa pikkulettejä. Kyseinen kampaus yhdistetään historiallisesti etenkin afroamerikkalaiseen kulttuuriin.

Kokoomuksen Kauman mielestä keskustelu on ajautunut ”pahoin hakoteille”.

– Ihan oudoksi on menneet jutut kulttuurisesta omimisesta. Kaksi lettiä, pikkuletit tai ranskalainen letti? Tukka tietyllä tavalla? Nämäkinkö loukkaavat jotakuta, kun ne on ”omittu” jostain? Alkuperäinen ajatus erilaisten ihmisten yhdenvertaisuudesta on ajautunut pahoin hakoteille, kansanedustaja kirjoitti Twitterissä lauantaina.

Kauma jatkoi viestillään kokoomuksen helsinkiläisen varavaltuutetun Seida Sohrabin aloittamaa keskustelua.

– Saanko etnisenä kurdina mennä saunomaan loukkaamatta kantasuomalaisia vai olenko taustani vuoksi poikkeus? Miksi ihminen on läpi historian omaksunut eri kulttuurien hienoja puolia ja tapoja ja nyt sille halutaan stoppi. Miksi, Sohrabi kirjoittaa.

