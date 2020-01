Kohu avustajien avustajista – näin vastaa valtioneuvosto

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kanslian mukaan ’erityisavustajia avustavat virkamiehet’ eivät hoida poliittisia tehtäviä.

– Se, että osa lehdistöstä on alkanut kutsua valtion ei poliittisia sihteerejä avustajien avustajiksi, ei tee asiasta vielä totta, pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi tällä viikolla Twitterissä.

Pääministeri viittasi Talouselämän juttuun assistenttien palkkoihin kuluvasta uudesta 1,6 miljoonan euron laskusta. Laskun kerrottiin koostuvan ”ministereiden avustajien omista avustajista” ja edustuskuluista.

Verkkouutiset kysyi valtioneuvoston kansliasta hallitusneuvos Kari Peltoselta, miten ministereiden avustajien ja avustavien avustajien työtehtävät eroavat ja mitä heidän työtehtäviinsä kuuluu.

Vastauksessaan Peltonen luonnehtii ”erityisavustajia avustavia virkamiehiä” ”assistenteiksi” ja ”sihteereiksi”.

– Erityisavustaja suorittaa ministerin hänelle antamia tehtäviä. Erityisavustajat hoitavat siis poliittisia tehtäviä, heitä avustavat virkamiehet eivät. Tämä työnjako on selkeä ja tehtävien luonne täysin erilainen, Kari Peltonen sanoo Verkkouutisille.

– Sihteerien/assistenttien tehtäviin kuuluu mm. ajanhallintaa, monipuolisia kokous-, matka- ja tapaamisjärjestelyitä sekä yleistä organisointia. Tärkeän osan sihteerien tehtävänkuvaa muodostavat myös asiakirjahallinto ja arkistointi.

Valtiosihteerien ja erityisavustajien palvelusuhde valtioneuvoston kansliaan on hallitusneuvoksen mukaan erilainen kuin hallinnollisilla avustajilla. Kari Peltosen mukaan valtiosihteerit ja erityisavustajat ovat palvelussuhteessa valtioneuvoston kansliaan, mutta sijoitettuna ministerin ministeriöön. Sihteeri- ja muut palvelut järjestetään sen sijaan suoraan kyseisen ministeriön toimesta.

Koska ministeriöt hoitavat asiaa itsenäisesti, on Kari Peltosen mukaan mahdotonta kommentoida, kuinka paljon hallinnollisia avustajia palkataan tai millaisia syitä avustajien lisätarpeen takana on.

– Valtioneuvoston kanslia ei vastaa tästä tai koordinoi tätä asiaa. Nämä assistentit/sihteerit ovat sijoitusministeriön palveluksessa, hän sanoo.

Sanna Marinin hallituksella on 82 avustajaa, joista erityisavustajia on 69 ja valtiosihteereitä 13. Hallituksen erityisavustajien määrä on noussut, vaikka Suomen EU-puheenjohtajuus päättyi vuodenvaihteessa.

LUE MYÖS:

Uusi miljoonalasku – ministerien avustajien avustajista (VU 15.1.2020)

Sanna Marin: Avustajien avustajat eivät ole totta (VU 16.01.2020)