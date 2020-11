Kohu ammattijärjestön maskiviestistä – ”Kannattaisi erota”

OAJ:n jäsenilleen lähettämä kirje on herättänyt suuttumusta sosiaalisessa mediassa.

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n jäsenet ovat jakaneet Twitterissä keskiviikkona saamaansa kirjettä, jonka on allekirjoittanut OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Kirjeessä todetaan THL:n maskilinjauksista seuraavasti:

”Suomessa viranomaiset päättävät koronatoimista THL:n näkemyksen mukaisesti. THL:n kanta on, että perusopetuksessa maskeilla ei ole mitään merkitystä. Heidän mukaansa jopa 90 prosenttia suomalaisista käyttää maskeja väärin ja niiden vaikutukset tartuntojen ehkäisyssä ovat minimaalisia. Siksi he eivät suosittele – eivätkö mitä ilmeisemmin tulevaisuudessakaan – maskipakkoa varhaiskasvatukseen tai peruskouluun. Lisäksi sairastuneiden lasten määrä on THL:n mukaan poikkeuksellisen pieni suhteessa väkilukuun.”

Tehohoitolääkäri Harri Tohmo kommentoi jyrkästi opettajien saamaa jäsenkirjettä:

− Tuollaisen kirjeen jälkeen opettajien kannattaisi erota OAJ:stä, Harri Tohmo twiittaa.

Kokoomuksen opettajakansanedustaja Pauli Kiuru huomauttaa, että Yhdysvaltojen lastenlääkäriyhdistys on suositellut jo elokuussa harkitsemaan lapsille maskien käyttöä kotona riskiryhmiin kuuluvien perheenjäsenten suojelemiseksi.

Olli Luukkainen vastaa kohuun Twitterissä.

− Kirje lähetetty kertoaksemme a) OAJ on vienyt ja vie koko ajan viestiä kentän tilanteesta terveysviranomaisille ja opetushallinnolle. Emme siis seuraa vain sivusta b) Korona-toimenpiteistä kaikilla tasoilla päättävät terveysviranomaiset c) Ohjeitten oltava selkeitä eikä vaihdella, hän kirjoittaa.

Luukkaiselta vaaditaan vastauksia, kuka OAJ:n kirjeessä olevat THL:n ohjeistukset on antanut.

Kouluissa jo yli 600 joukkoaltistustilannetta

Koronavirusaltistusten määrä kouluissa on kasvanut kiihtyvää tahtia. Altistumiset.fi-sivuston mukaan Suomessa oli tiedotettu keskiviikkoaamuun mennessä reilusta 600:sta kouluissa ja oppilaitoksissa syksyn aikana tapahtuneesta joukkoaltistumisesta. Valtaosa altistumisista on tapahtunut peruskouluissa.

Terveysviranomaiset ovat painottaneet, että runsaista altistumisista huolimatta kouluissa on tapahtunut hyvin vähän jatkotartuntoja. Viime päivinä on kuitenkin ollut merkkejä siitä, että alle 20-vuotiaiden tartuntojen merkitys epidemiassa on kasvamaan päin. Niin 0−10-vuotiaiden kuin 10−20-vuotiaiden ikäryhmissä on ollut kasvua tartuntamäärissä.

Varsinais-Suomessa, jossa epidemia on kiihtynyt viime päivinä nopeasti, annettiin tiistaina etäopetussuositus toisen asteen ammattikouluihin, joissa alueen koronaryhmän mukaan tauti on viime aikoina erityisesti levinnyt. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan epidemia on kiihtynyt nyt erityisesti alle 30-vuotiaiden keskuudessa.

Keuhkolääkäri ja Helsingin yliopiston professori Marjukka Myllärniemi on huomauttanut, että altistumisia tapahtuu erityisesti peruskouluissa ja suurin osa tartunnoista kotona. Hän esittää, että kouluissa voisi olla aika alkaa suositella maskien käyttöä.

− Hyvä halpa keino pitää yhteiskuntaa auki, Myllärniemi sanoo.

