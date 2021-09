”Kohtuutonta vahinkoa” – kokoomus esittää tapahtumien turvavälien poistoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen lupaama muutos on viipynyt.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on jättänyt lakialoitteen tartuntatautilain 58d pykälän kumoamisesta. Tarkoituksena on kokoomuksen kansanedustajien Sari Sarkomaan ja Mia Laihon mukaan varmistaa, että lakiesitys etenee viivytyksettä.

Pykälän kumoaminen poistaisi tapahtuma-alaa kuristaneen niin sanotun kahden metrin turvavälisäännön. Se on kansanedustajien mukaan aiheuttanut kohtuutonta vahinkoa kulttuuri- ja tapahtuma-alalla eikä sille ole enää perusteita nykyisessä epidemia- ja rokotustilanteessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi maanantaina, että hallituspuolueet ovat sopineet, että määritelmä kahden metrin turvaväleistä poistuu laista ja että asia käsitellään mahdollisimman pikaisesti. Keskiviikkona julkaistulta valtioneuvoston istunnon asialistalta tätä ei kuitenkaan löytynyt.

– Olemme pettyneitä, ettei hallituksen keskeisten ministereiden vaateista huolimatta päivän valtioneuvoston istunto sisältänyt esitettyä pykälämuutosta, Sarkomaa ja Laiho toteavat tiedotteessa.

Heidän mukaansa on epäselvää, milloin hallitus aikoo tuoda lupaamansa lakiesityksen.

– Hallitus on lupaillut turvavälien poistumista jo elokuun puolivälistä asti, mutta vasta nyt lakimuutosta alettiin valmistella. On kohtuutonta, ettei hallitus ota huomioon muuttunutta tautitilannetta ja päästä kulttuuri- ja tapahtuma-alaa rajoituksista.

Missä passi?

Eduskunnassa päätettiin toukokuussa tartuntatautilakien väliaikaisten koronaan liittyvien rajoitusmahdollisuuksien jatkamisesta vuoden loppuun saakka. Kokoomus jätti tuolloin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön vastalauseen ja useita lausumaehdotuksia liittyen muun muassa turvaetäisyyksiin, koronatodistukseen ja voimassaolon pituuteen. Hallituspuolueet kuitenkin tyrmäsivät nämä esitykset.

Sarkomaa ja Laiho suomivat hallitusta myös viivyttelystä koronapassin ja uuden koronastrategian kanssa.

– Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on myös odottanut koko kesän ajan koronapassia, joka on ollut muualla Euroopassa jo laajasti käytössä. Sen käyttöönotolla on Suomessa jo kiire, jos siitä halutaan apua rajoitusten purkamiseen, Sari Sarkomaa sanoo.

Kokoomusedustajien mukaan on kohtuutonta elinkeinotoiminnalle, yrittäjille sekä työntekijöille, ettei mitään suunnitelmia voida tehdä, kun hallituksen päivitetty exit-strategia puuttuu ja tieto rajoituksista tulee vasta viime tipassa.

– Hallituksen toimintasuunnitelma on vanhentunut, ja se olisi pitänyt jo päivittää. Hallituksen tuleekin viipymättä päivittää hybridistrategiansa, päättää suunnitelmasta yhteiskunnan avaamisesta sekä linjauksista ja painopisteistä koronatoimenpiteissä, Mia Laiho sanoo.