Kohteina metsäkoneet – Poliisi otti kiinni rikosjengin

Rikossarjan yhteydessä lukuisista metsäkoneista anastettiin satojen tuhansien eurojen arvosta omaisuutta.

Pohjanmaan poliisi ilmoittaa saaneensa esitutkinnan valmiiksi metsätyökoneisiin kohdistuneessa varkaussarjassa. Epäiltynä on kolmen ulkomaalaisen henkilön ryhmä, jotka ovat nyt vangittuina. Aiheutettujen vahinkojen yhteisarvo on noin 300 000 euroa.

Rikossarjan yhteydessä yhdeksästätoista metsäkoneesta anastettiin omaisuutta. Teot tapahtuivat heinäkuun lopulla ja elo-syyskuun vaihteessa, molemmilla kerroilla muutaman päivän sisällä.

Ryhmä toteutti rikoksensa Pietarsaaren ympäristössä, Alajärvellä, Kyyjärvellä, Saarijärvellä ja Äänekoskella.

Tutkinnan yhteydessä on saatu takaisin yhteensä kahdeksasta metsäkoneesta vietyä omaisuutta, mikä on pienentänyt aiheutunutta vahinkoa. Metsäkoneisiin on kuitenkin jouduttu tekemään laajoja korjauksia.