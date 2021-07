”Kohta kolahtaa pahemmin” – LV: Poliisi sanoo sääntöjen olevan hukassa

Uudesta veneilyilmiöstä on huolestuttu.

Pääkaupungin edustalla olevat vesiliikennerikkomukset ovat kasvussa, Länsiväylä kertoo.

Rikkomukset liittyvät Helsingin venepoliisin mukaan ruorijuopumuksiin sekä veneiden ja vesiskoottereiden vuokrauksen yleistymiseen.

Vesille lähtee poliisin mukaan aiempaa enemmän väkeä, jolla ei välttämättä ole mitään veneilytaitoja tai -kokemusta.

Edes nopeusrajoituksia ei toisinaan tiedetä, tai niistä ei piitata. Satama-alueilla hurjastellaan poliisin mukaan erityisesti vesijeteillä, kun tarkoituksena on näyttää kavereille.

– Tuntuma on se, että on meillä on paljon uusveneilijöitä, joilla on esimerkiksi väistämissäännöt hukassa, Ylikonstaapeli Jarmo Niininen Helsingin venepoliisista sanoo LV:lle.

– Läheltä piti -tilanteita on syntynyt, kun ei tiedetä väistämisvelvollisuuksia.

Erityisesti Kaivopuiston edusta on Niinisen mukaan levoton. Hän pelkää holtittoman liikenteen seurauksia.

– On vähän sellainen olo, että kohta kolahtaa pahemmin, Niininen sanoo.