Valokuvausmateriaalia ja -tarvikkeita tuottava Kodak muuttuu lääkevalmistajaksi, kertovat CNN ja CNBS.

Yhtiö saa hankkeeseen 765 miljoonan dollarin lainan Yhdysvaltain hallinnolta. Kodakin on määrä valmistaa aineita, joita käyteyttään koronaviruslääkkeiden valmistamiseen.

Tavoitteena on, että Kodak valmistaa 25 prosenttia Yhdysvalloissa käytettävien lääkkeiden raaka-aineista.

– Ei ole hyväksyttävää, että amerikkalaisia lääkkeitä – tai niiden geneerisiä muotoja – valmistetaan Kiinassa ja Yhdyasvaltain ulkopuolella, kansainvälisen kehitysrahoitusyhtiön toimitusjohtaja Adam Boehler totesi CNBS:n mukaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvasi investointia yhdeksi ”tärkeimmistä sopimuksista Yhdysvaltojen lääketeollisuuden historiassa”. Hän myönsi, että yhtiö siirtyy uudelle alueelle valokuvaustarvikkeista lääkevalmistukseen.

– He ovat palkanneet joitakin maailman parhaista henkilöistä, Trump totesi tiedotustilaisuudessa.

Kodak on ollut aikanaan yksi maailman johtavista jäteistä valokuvausalalla. Se on luonut monia valokuvausalaa mullistavia tuotteita historiassaan.

Eastman Kodak signs U.S. deal for drug ingredients, says White House's Navarro. https://t.co/grf0uITu8i

— CNBC (@CNBC) July 28, 2020