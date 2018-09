KL: Yritys maksoi työntekijöiden pikavipit, työnteko helpottui

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perheyhtiö on maksanut työntekijöidensä pikavippivelkoja ja sopinut tilalle matalakorkoisia lainoja.

Suomalainen metallikomponentteja valmistava Meconet on maksanut vuosien varrella useiden työntekijöidensä pikavippivelat, uutisoi Kauppalehti. Velkasummat ovat vaihdelleet muutamista tuhansista yli 15 000 euroon.

– Sen jälkeen Meconet on tehnyt työntekijän kanssa velkasopimuksen. Joissakin tapauksissa olemme auttaneet myös pankkisuhteen luomisessa, kertoo yrityksen hallituksen jäsen Timo Parmasuo KL:lle.

Velkojen maksamisen taustalla on ollut yrityksen halu auttaa, mutta siitä on ollut hyötyä myös työnantajalle. Parmasuon mukaan kaikissa tapauksissa velkaongelma on heijastunut ensin työntekijän perhe-elämään. Sen jälkeen ongelmat alkavat näkyä myös työpaikalla.

– Kun ongelma on otettu haltuun, helpottuu työntekijän olo välittömästi. Se näkyy myös työnteossa.

Parmasuo kutsuu Kauppalehden haastattelussa pikavippifirmoja saalistajiksi, jotka käyttävät hyväkseen ihmisten hädänalaista tilannetta. Hän kertoo esimerkin työntekijästä, joka joka yritti ratkaista velkaantumista järjestämällä aiemmat lainat 2 000 euron pikavipillä, jossa oli yli 70 prosentin vuosikorko.

– Tämä koskee erityisesti nuoria, jotka ottavat vippejä ymmärtämättömyyttään. Kun velat ovat kasvaneet riittävän isoiksi, nuorilta menee motivaatio rakentaa omaa elämäänsä.

Istuva hallitus on pyrkinyt kiristämään pikavippejä koskevaa sääntelyä. Pikavippien sääntelyä on kiristetty myös useasti aiemmin, mutta markkinoilla olevien pikavippien todelliset vuosikorot ovat silti pysyneet korkeina. Vuonna 2013 voimaan tullutta yli 2000 euron lainojen korkokattoa kierretään muun muassa myöntämällä ”joustoluottoja”, joita voi nostaa useassa alle 2000 euron erässä. Oikeusministeriö esittää nyt, että 30 prosentin korkokatto ulotettaisiin koskemaan kaikkia pikavippejä.

Tällä hetkellä lähes 380 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Luku on ollut nousussa.