KL: Venäjän mediassa outo väite Sauli Niinistöstä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäläisuutinen liittyy tappiolliseen Helsingin telakkaan, jota valtionyhtiö USC yrittää myydä.

Kauppalehden mukaan venäläismedia antaa ymmärtää, että presidentti Sauli Niinistö olisi Pietarin vierailullaan keskustellut Helsingin telakasta ja Venäjän asemasta suomalaisessa telakkateollisuudessa.

Uutinen liittyy lehden mukaan Helsingin tappiolliseen Arctech-telakkaan, jota Venäjän valtionyhtiö United Shipbuilding Corporation USC on yrittänyt pitkään myydä.

Kauppalehti kertoo, että USC:n pääjohtaja Aleksei Rahmanov on todennut muun muassa Kommersant-talouslehden mukaan Suomen presidentin vahvistaneen, että ”kaikki hysteria, joka esiintyy Arctech-telakan ympärillä, on hyvin laadittu toimenpide, jonka tarkoituksena on häätää Venäjä ulos Suomen laivanrakennuksesta”.

Presidentin kanslian viestintäpäällikkö Katri Makkonen kiistää väitteen ja kertoo Kauppalehdelle, ettei Niinistö tavannut Rahmanovia Pietarissa. Sähköpostiviestissään Makkonen toteaa, että sitaatin sisältämä viittaus presidentti Niinistöön ei pidä paikkaansa. Mistään tällaisesta ei hänen mukaansa ole ollut puhetta.

Kommentti oli poistettu Kommersantin artikkelista myöhemmin torstaina, mutta sama kommentti löytyi KL:n mukaan yhä muun muassa Port Newsin artikkelista.