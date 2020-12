KL: Uusi koronaviruksen muoto hermostuttaa markkinoita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian punta on heikentynyt selvästi dollaria vastaan.

Briteissä ilmaantunut entistä ärhäkämmin leviävä koronaviruksen muoto on Kauppalehden mukaan aiheuttanut lievää hermostusta markkinoilla maanantaina.

Euro heikkeni dollaria vastaan 0,5 prosenttia ja noteerattiin aamulla 1,22 dollarin tuntumassa.

Britannian punta heikkeni jopa 1,23 prosenttia dollaria vastaan. KL muistuttaa, että uusi virusmutaatio on saanut useat maat katkaisemaan lennot Britanniasta kokonaan ja pääministeri Boris Johnson on julistanut, että joulu on peruttu virustilanteen vuoksi.

Talouden sulkutila rasittaa Britanniaa samalla kun brexit-neuvottelut ovat venymässä viimeiselle takarajalle. Punnan kurssi oli 1,336 dollaria.