KL: Uuden ladattavan hybridin hinta dieselin tasolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maahantuoja ja kauppias ennustavat Skoda Superb -kuskien valitsevan sähkömallin.

Uusi ladattava Škoda Superb iV -hybridi on Kauppalehden mukaan hinnoiteltu todella tiukasti lähelle polttomoottoreja.

– Erittäin hyvä kiinnostus on ollut jo tässä vaiheessa, ja kauppaa on tehty ennakkoon eli näyttää lupaavalta. On lupa odottaa, että siitä tulee yksi suosikkimalleista ensi vuodelle. kertoo KL:lle suurimman Škoda-jälleenmyyjän, Laakkonen autokonsernin toimitusjohtaja Tero Panhelainen.

Superb iV on nyt ennakkomyynnissä. Kauppalehti kysyy Panhelaiselta, kuinka suureksi ladattavien hybridien osuus Superb-malliston myynnistä näyttää nousevan.

– Se on mielenkiintoinen kysymys. Uskon, että osuus on hyvinkin merkittävä. Ennustan, että sen osuus on puolet myynnistä, Panhelainen ennustaa.

Myös Škoda maahantuoja Helkama-Auto odottaa hybridi-Superbin osuuden mallin myynnistä nousevan suureksi.

– Näemme sille todella suuren potentiaalin. Ensi vuonna iV-mallin osuus voi olla 40–50 prosenttia mallin myynnistä. Se on saatavissa useampana varustelutasona, eri maun mukaan. Sillä tulee olemaan iso kysyntä, Helkama-Auton viestintäpäällikkö Kari Aalo kertoo.