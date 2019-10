KL: Työpaikka odottaa, Migrillä mennyt jo pari kuukautta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työluvan saanti kestää työvoimapulasta huolimatta kuukausia.

Ohjelmistoalan työvoimapulasta kärsivässä Suomessa pyritään ammattitaitoista työvoimaa tuomaan ulkomailta, kertoo Kauppalehti. Ongelmana ovat tällä hetkellä maahanmuuttovirasto Migrin pitkät käsittelyajat.

Venakata Malepati on 29-vuotias koodari, joka odottaa työlupaa Suomeen pian jo kolmatta kuukautta. Hänellä on yliopistotutkinto ja useamman vuoden työkokemus ohjelmistoalalta. Työpaikka hänellä on jo Tampereella valmiina.

”Laitoin kaikki tarvittavat paperit ulkoministeriön verkkosivujen kautta sisään. Koko prosessi vaikutti vähän vanhanaikaiselta ja hankalalta. Mitään muuta tietoa en ole saanut sen jälkeen kuin sen, että prosessi voi kestää 2-3 kuukautta”, hän sanoo.

Heikko tiedonkulku on jättänyt hänet kahden työpaikan loukkuun, eikä hän tiedä milloin voi irtisanoutua vanhasta työstään Intiassa tai muuttaa Suomeen ja aloittaa uudessa. Migrin mukaan jonojen venyminen johtuu resurssipulasta, jota on tarkoitus helpottaa lähivuosina. Jonossa on nytkin pelkästään Intiasta satoja asiantuntijoita.

Kauppalahden mukaan riskinä on, että osaajat muuttavat maihin joissa asioiden käsittely sujuu tehokkaammin ja läpinäkyvämmin.