KL: Tuhannet työpaikat vaarassa lentokentän alueella – ”Raju tilanne”

Lentoliikenteen arvioidaan palautuvan aiemmalle tasolleen vasta usean vuoden päästä.

Suuri määrä työpaikkoja uhkaa kadota Helsinki-Vantaan lentokentän ja Aviapoliksen alueilta, Kauppalehti kertoo.

Taustalla on koronaviruspandemian aiheuttama matkustajakato, jonka vuoksi Helsinki-Vantaan ja Aviapolisin 30 000 työpaikasta on vaarassa useita tuhansia.

– Tilanne on ollut raju ja kriisi ennennäkemätön. Maaliskuun loppupuolelta lähtien meillä on ollut liikennettä noin kymmenesosa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Viime viikkoina matkustaminen on koronaviruksen toisen aallon vuoksi vähentynyt entisestään, ja nyt puhutaan enää noin viiden prosentin tasosta viime vuoteen nähden, Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki kertoo KL:lle.

Matkustajamäärien romahduksen talousvaikutukset heijastuvat voimakkaasti myös lentokentän ja lähialueiden yrityksiin. Mäen mukaan Helsinki-Vantaalla on aiemmin työskennellyt yli 20 000 työntekijää ja karkeasti arvioiden tällä hetkellä tarvetta on alle puolelle.

– Lentoaseman alueella toimii noin 1 500 yritystä. Vain yksittäisiä niistä on mennyt konkurssiin, mutta valtaosa jatkaa toimintaa pienempimuotoisena kuin aiemmin, Mäki toteaa.

Helsinki-Vantaan lentokentän eteläpuolella Vantaalla sijaitsee Aviapoliksen suuralue. Alueelle on keskittynyt runsaasti lentotoiminnasta hyötyviä yrityksiä, jotka työllistävät arviolta 10 000 ihmistä. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo Kauppalehdelle olevansa erittäin huolissaan alueen tulevaisuudesta.

– Aviapoliksen alueella sijaitsee 40 prosenttia Vantaan työpaikoista. Siellä käydään parhaillaan Suomen suurimpia irtisanomisia. Vantaalle tämä näkyy muun muassa siten, että meillä työttömyys on suurimmillaan kaksinkertaistunut viime vuodesta ja on nyt pääkaupunkiseudun alueen suurinta.

Näkymä tilanteen paranemisesta on vielä epäselvä, ja lentoliikenteen arvioidaan palautuvan aiemmalle tasolleen vasta usean vuoden päästä.