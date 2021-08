KL: Terveysasemat ruuhkautuneet – ”Nyt olisi kiire päivittää koronastrategia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Monilla terveysasemilla pystytään nyt hoitamaan vain kiireelliset asiat.

Kauppalehden mukaan moni terveysasema on ajautunut kriisiin koronaviruksen aiheuttaman kuormituksen vuoksi.

– Terveydenhuollon osalta usein puhutaan vain erikoissairaanhoidosta ja sairaalakuormituksesta, vaikka suurin osa koronataakasta on kohdistunut perustasolle, sanoo Rauman terveyspalvelujen johtava ylilääkäri Hannu Nordqvist.

Jyväskylässä tilanne perusterveydenhuollossa alkaa ylilääkäri Johanna Tuukkasen mukaan olla kestämätön.

– Kysyntä on kasvanut viime viikkoina huomattavasti, emmekä pysty tällä hetkellä hoitamaan kuin välttämättömät ja kiireelliset asiat. En uskalla edes ajatella, mitä kaikkea tarpeellista jää nyt tekemättä.

Tuukkanen pelkää, että kertyneen hoitovajeen inhimillinen ja taloudellinen jälkilasku voi olla odotettua suurempi.

– Syynä on erityisesti koronatyön vaatima valtava työmäärä, joka heijastuu kaikkeen muuhun. Nyt olisi kiire päivittää koronastrategia ja ottaa kantaa esimerkiksi siihen, kannattaako nykymuotoista, työlästä jäljitystoimintaa pitää yllä.

Myös Helsingin terveysasemilla henkilökunta on hyvin kuormittunutta koronaepidemian takia.

– Koko epidemian ajan meille on tullut aina uusia tehtäviä. Lääkäreillä on edelleen vointisoittoja koronapositiivisille, mutta niitä ei varata enää jokaiselle potilaalle. Tähän liittyy myös tartuntatauti-ilmoituksen tekeminen jokaisesta positiivisesta, ja se on lääkärin tehtävä, sanoo Koillis-Helsingin terveysasemien ylilääkäri Marika Buch Lund.

Helsingissä tilanne helpottuu lokakuun alussa kun korona-asemat suljetaan. Kaikki infektiopotilaat on hoidettu korona-asemilla, joten tavallisille asemille jäänyt potilaspopulaatio on usein raskaampaa.