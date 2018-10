KL: Teollisuusliiton Riku Aallon ansiot 23000 e/kk

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teollisuusliiton puheenjohtaja sai viime syksynä 60 prosentin palkankorotuksen.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon saamat palkan- ja palkkionkorotukset nostavat hänen ansionsa tänä vuonna huomattavasti ylemmälle tasolle kuin aiempina vuosina, kertoo Kauppalehti.

Aallon kuukausipalkka nousi viime syksynä 60 prosentilla 9 200 eurosta 14 900 euroon. Korostusta perusteltiin Aallon kasvaneella vastuulla suuremman Teollisuusliiton johdossa ja sillä, että Aallon palkka oli jäänyt jälkeen muista liittojohtajista. Puheenjohtajalle on tulossa tänä vuonna noin 180 000 euron vuosipalkka.

Aallon tämän vuoden ansioita paransi myös asuntosijoitusyhtiö Kojamon listautuminen, jonka ansioista Kojamon hallituksen puheenjohtajana toimivan Aallon vuosipalkkio nousee 26 000 eurosta 60 000 euroon.

Vuosipalkkion lisäksi Kojamon hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisista. Yhden kokouksen palkkio on 600 euroa. Viime vuosina Aallon kokouspalkkiot ovat olleet vuodessa 8 000–10 000 euron luokkaa.

Lisäksi Aalto saa palkkiota työeläkevakuutusyhtiö Varman hallituksessa toimimisesta. Varman hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 900 euroa. Kokouspalkkio on 600 euroa. Kokouksia on ollut viime vuosina kymmenen vuodessa, joten Aallon kokouspalkkiot Varmasta ovat mahdollisesti 6 000 euroa.

Aallon Teollisuusliiton palkat ja Kojamon ja Varman hallituspalkkiot voivat siis kohota noin 270 000 euroon tänä vuonna, mikä tarkoittaisi kuukausieriin jaettuna noin 23 000 euroa kuussa.

Aallon tämän vuoden ansiotulot vaikuttavat olevan tuntuvasti suuremmat kuin vuosina 2012-2016, jolloin ne olivat 190 000-210 000 euroa.