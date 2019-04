KL: Tällaisen auton ostaminen on nyt järkevää

Polttomoottoriautoista käyty keskustelu pelästytti ostajat.

Vaalien alla käyty keskustelu polttomoottoriautojen mahdollisesta kieltämisestä on saanut monet suomalaiset lykkäämään uuden auton ostoa. Monet myös pohtivat, uskaltaako jo siirtyä sähköautoon, lataushybrideihin tai kaasulla käyvään kulkuneuvoon.

– On vain yksi perussääntö, joka on pätevä. Hankkikaa auto, jonka kulutus on mahdollisimman pieni, jos aiotte päästä edullisesti eteenpäin ja mietitte sen auton jälleenmyyntiarvoa. Mitä pienempi kulutus, sen järkevämpi hankinta se on, neuvoo Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen Kauppalehden ja MTV:n Markkinaraadissa.

Autokaupan hiljentymistä on ollut nähtävissä viime syksystä lähtien. Esimerkiksi diesel-autojen myynti on laskenut.

– Kysyntää olisi, mutta ei uskalleta tehdä ratkaisuja, kun tämä poliittinen keskustelu hämmentää kuluttajia. Kyllähän tämä näkyy siinä, että meille tuodaan käytettyjä autoja ulkomailta suuria määriä.

Nieminen toivoo päättäjiltä ratkaisuja, jotta autokauppaa häiritsevästä epävarmuudesta päästään eroon.

– Mitä tapahtuu autoverolle, mitä tapahtuu ajoneuvoverolle ja mitä tapahtuu insentiiveille – siis romutustuelle ja tuleeko jonkinlaista hankintatukea sähköautoille.