KL: Yritykset Ruotsin markkinoille poikkeavalla keinolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeriön mukaan kauppakamarilla on keskeinen rooli Ruotsin-viennin edistämisessä.

Suomella on poikkeuksellinen malli, jolla se edistää Ruotsin-vientiään. Suomalais-ruotsalaisella kauppakamarilla on tässä keskeinen rooli. Toiminnassa on mukana Ruotsin elinkeinoelämän kovimpia nimiä.

– On poikkeuksellista, että kauppakamaria käytetään tällä tavalla ja tällaisessa roolissa. Se on vahva toimija, jolla on iso omarahoitusosuus, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson Kauppalehdelle.

Gustafsson on tyytyväinen kauppakamarin toimintaan, jonka avulla suomalaisyritykset ovat päässeet Ruotsin markkinoille.

– Tämä on hyvä malli Ruotsissa, tällaista ei ole samalla tavalla käytössä oikeastaan muualla. Haluamme tietenkin tukea kauppakamaria ikään kuin kirkkona keskellä kylää.

Kauppakamarin toimitusjohtajan Kjell Skoglundin mukaan Suomen kannattaisi ottaa heidän mallinsa käyttöön myös muilla markkinoilla.

– Ehdottomasti tätä mallia voisi viedä. Yksi euro tietää kahta euroa loppupäässä, Skoglund sanoo.

– Toki saamamme valtionapu on ihan ratkaisevaa, jotta pystymme hankkimaan omarahoituksen.