KL: Sijoittaja varoittaa yritysten heikosta kasvusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi valuu konkarisijoittajan mielestä alhaisen jalostusasteen toimittajaksi.

Konkarisijoittaja Seppo Saario varoittaa Kauppalehdessä, että ei voi odottaa yhteiskunnan kehittyvän, jos suurimmat yritykset kasvavat keskimäärin vain yhden prosentin vuodessa.

Metsäyhtiöidenkin menestys johtuu hänen mukaansa pääosin vain siitä, että sellun hinta on huipussaan. Metsäyhtiöiden kehittämät uudet liiketoiminnat ovat liikevaihdoltaan vielä pieniä, eikä niistä ei ole paikkaajiksi, kun sellun hinta alkaa laskea.

Saarion mielestä yritysten heikko kasvuvoima on vain yksi ilmenemismuoto koko maan huonosta voinnista noususuhdanteesta huolimatta.

Suomen kasvun eväät on hänen mukaansa menetetty. Maailmalla suurimpien yritysten kasvu tulee digitalisaatiosta ja sen eri muodoista. Maailman verkkomainonnasta Facebookilla ja Googlella on 60 prosentin osuus, mutta Suomesta puuttuu koko toimiala.

Suomi valuu Saarion mukaan alhaisen jalostusasteen toimittajaksi, koska täällä edellytykset korkean jalostusasteen liiketoiminnoille ovat heikommat.

Suomalaiset ovat hänen mukaansa pudonneet kelkasta monella tavalla. Ilmiöitä on runsaasti, esimerkiksi bruttokansantuotteen kehitys verrattuna muihin pohjoismaihin.

Saario muistuttaa, että jos talous olisi kasvanut samalla käyrällä Ruotsin kanssa vuoden 2008 jälkeen, bruttokansantuotteemme olisi 20 prosenttia suurempi kuin nyt. Tässä on hänen mukaansa syy, miksi yhteiskunnassa on vaikeaa ja poliitikot riitelevät. Ihmisten ostovoima on kadonnut veroihin.