KL: Siilinjärven nettisivuilla valtava määrä kävijöitä

Eurojackpot-kunnan markkinointiin ei talousjohtajan mukaan tarvitse tänä vuonna panostaa.

Siilinjärven kunta ja seudun yrittäjät toivovat yli 90 miljoonan euron jättipotin tuovan piristysruiskeen alueelle, kertoo Kauppalehti.

Eurojackpotin täysosuma noin 92 miljoonaa euroa osui perjantaina siilinjärveläisessä K-supermarketissa pelatulle kupongille. Voitto osui 50 osuuden porukalle.

Siilinjärvi on noin 22 000 asukkaan kunta Kuopion naapurissa. Kunnan vs. talousjohtajan Pekka Kauhasen mukaan täysosuma on onnenpotku ainakin kunnan imagolle.

Hän kertoo, että kunnan tunnettuus on pompannut yhdessä yössä. Nettisivuilla on vieraillut valtava määrä kävijöitä. Ainakaan kunnan markkinointiin ei hänen mukaansa tarvitse tänä vuonna panostaa.

Reilun 90 miljoonan euron täysosuma vastaa KL:n mukaan suurin piirtein Siilinjärven vuosittaisia verotuloja. Kauhanen toivoo, että varsin suuri 50 miljonäärin joukko virkistäisi paikallista elinkeinoelämää ja käyttäisi paikallisten yritysten ja kaupan palveluita.