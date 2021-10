KL: Sähköautojen vakuutusmaksut saattavat nousta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vakuutusyhtiöt arvioivat sähköautojen riskit polttomoottoriautoja korkeammiksi, mikä voi johtaa vakuutusmaksujen nousuun.

Vakuutusyhtiöiden näkökulmasta sähköautot ovat vielä uusi tuote. Kauppalehden mukaan vakuutusyhtiöiden näkökulmasta sähköautojen riskiarviot ovat jopa 50 prosenttia polttomoottoriautoja korkeammat. Myös korjaus- ja lunastuskustannukset ovat sähköautojen osalta huomattavasti polttomoottoriautoja kalliimpia.

Vakuutusyhtiöillä ei Kauppalehden mukaan ole myöskään tarpeeksi kokemusta sähköautojen korvauskustannusten kehityksestä tai lunastusarvioinneista.

Fennian ajoneuvo- ja vakuutuspalvelun johtaja Mikko Pöyhönen kertoo Kauppalehdelle sähköautojen vakuutushinnoittelussa olleen alihinnoittelua, koska autoja on ollut niin vähän. Hänen mukaansa sähköisyys ei itsessään kuitenkaan korota vakuutusmaksuja.

– Auton sähköisyys itsessään ei korota vakuutusmaksuja, mutta käyttövoimalla on vaikutus vakuutusriskiin. Teho ja tehopaino-suhde on erittäin tärkeä tekijä. Auto käyttäytyy fysiikan lakien mukaan. Vahinkofrekvenssi on suurempi isoilla ja tehokkailla sähköautoilla, ja niin ovat korvaushinnatkin, sanoo Pöyhönen.