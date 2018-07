KL: Sähköautojen menekki nihkeää Saksassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alkuvuonna sähköautojen ja ladattavien hybridien myynnin markkinaosuus jäi 0,9 prosenttiin.

Saksassa valtion ja valmistajien tuet eivät Kauppalehden mukaan ole merkittävästi vauhdittaneet sähköautojen myyntiä. Kahdessa vuodessa valtion 600 miljoonan tukipotista on käytetty vain 13 prosenttia.

Toissa vuodesta lähtien sähköauton ostaja on voinut Saksassa anoa 4 000 euron ympäristötukea. Ladattavan hybridin ostajalle tuki on ollut 3 000 euroa. Yhteensä tukeen on varattu 1,2 miljardia, josta autonvalmistajat maksavat puolet.

Kuitenkin tämän vuoden alkupuoliskolla Saksassa myytiin vain 17 234 sähköautoa tai ladattavaa hybridiä, mikä tarkoittaa vain 0,9 prosentin markkinaosuutta. Vuoden alussa 46,5 miljoonasta rekisteröidystä autosta vain 53 861 oli puhtaita sähköautoja ja 44 419 ladattavia hybridejä.

Lehden mukaan miljoonan sähköauton tavoitteesta vuoteen 2020 mennessä on jo käytännössä luovuttu.

Viranomaisten mukaan keskeinen syy sähköautojen nihkeään menekkiin on latauspisteiden pieni määrä. Syyskuun loppuun mennessä niitä pitäisi olla lähes 10 000, mutta se on edelleen liian vähän.

Lisäksi Teslan S-mallin yli tuhannelta ostajalta vaaditaan tukirahoja takaisin, koska mallin luksusversio on liian kallis. Tukea saa, jos auton hinta jää alle 60 000 euron.