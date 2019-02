KL: S-ryhmä myös nostaa hintoja, mutta siitä ei kerrota

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Halpuutusten lisäksi monet S-ryhmän tuotteet ovat kallistuneet.

S-ryhmä julkaisi viime viikolla listan tuotteita, joiden myyntihintaa on laskettu. Kauppalehden mukaan kuluttajat ovat kuitenkin huomanneet, että samaan aikaan osa tuotteista on kallistunut.

Esimerkiksi Valion jugurtti on nyt aiempaa kalliimpaa. Lisäksi joissain tuotteissa pakkaukset ovat pienentyneet, mutta hinta on pysynyt entisellään.

− Ruoan hintataso on ollut nousussa. Esimerkiksi kesän ja syksyn heikot sadot realisoituvat nyt elintarviketeollisuuden hinnankorotuksina, sanoo S-ryhmän kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu.

− Tekemämme 50:n volyymiltaan suuren tuotteen hinnanalennus on merkittävä panostus. Se on tekomme hintatason nousua vastaan. Koska hintataso on nousussa, korostuu halpuuttamisen merkitys asiakkaiden arjessa entisestään.

Suurin syy ruoan hintojen vaihteluun selittyy maailmanmarkkinahintojen muutoksilla.

Tänä vuonna elintarvikkeiden hinnat nousevat Pellervon taloustutkimuksenlaskujen mukaan 2,2 prosenttia viime vuoteen verrattuna.