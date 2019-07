KL: Ruotsin Anders Borg huolestui Suomen kilpailukyvystä

Entisen valtiovarainministerin mukaan Suomen hallitusohjelma nojaa liian optimistisen talousnäkymän varaan.

Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Borg pitää Antti Rinteen (sd.) hallituksen toimia kilpailukyvyn kannalta huolestuttavina, uutisoi Kauppalehti.

Borgin mukaan Rinteen hallitus näyttää unohtaneen kiky-sopimuksen suuret uhraukset ja koko sopimuksen taustalla olleet kilpailukykyongelmat, kun paperiteollisuus ja Nokia ajautuivat ongelmiin 2000- ja 2010-luvun taitteessa.

– Olen nyt vähän huolissani Suomen uudesta hallituksesta, Borg sanoo KL:lle.

– Jos nyt kuvittelee tästä auringonpilkahduksesta, että syksy ei tulekaan eikä talvi sen jälkeen, niin se on erittäin naiivia. Niin ei pitäisi ajatella. Syksy on tulossa ja talvi on tulossa. Ei pitäisi kuvitella, että sopeuttamisen aika on ohi.

Borg korostaa, että edellisen hallituksen toimet kilpailukyvyn parantamiseksi uhkaavat nyt jäädä kesken.

– Suomen tuottavuus kasvoi kymmenen prosenttiyksikköä kolmessa vuodessa. Mikään muu Euroopan maa ei ole pystynyt tähän ilman erillistä dramaattista kriisiä, Borg kertoo.

– Tästä täytyy nostaa suomalaisille hattua.

Rinteen hallitusohjelma nojaa Borgin mukaan sangen optimistisen talousnäkymän varaan. Hyvää kehitystä kilpailukyvyn vahvistamiseksi ei saisi jättää puolitiehen ”vain siksi, että nyt näyttää vähän valoisammalta”.

– Minun on vähän hankala ymmärtää, mitä siellä (Rinteen hallituksessa) on nyt ajateltu, ja olen vähän huolissani siitä, että Suomi ajautuu taas pidemmäksi jaksoksi heikon talouskasvun aikaan, Borg sanoo.