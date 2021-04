KL: Rahasuku ottaa kaiken irti buumista – ”aika hulluja aikoja”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perinteinen perheyritys ylläpitää suomalaista konepajateollisuutta.

Ehrnroothin suvun omistama Flinkenberg saa liikevaihdostaan noin 75 prosenttia teräskaupasta ja teräksen jatkojalostuksesta. Teräksen hinta on noussut viime kesästä lähtien useita kymmeniä prosentteja ja terästehtaat ovat tänä vuonna korottaneet hintojaan. Myös muut raaka-ainehinnat ovat noususuunnassa.

-Voidaan puhua poikkeuksellisesta teräsbuumista. Elämme aika hullujakin aikoja teräsmarkkinoilla, vaikka päällä on koronakriisi, sanoo Flinkenbergin toimitusjohtaja Christoffer Ehrnrooth Kauppalehdelle.

Flinkenbergillä on Valkeakoskella teräspalvelukeskus, jossa leikataan erikoislujia rakenne- ja hienoraeteräksiä teräslevyjä konepajateollisuuden alihankkijoille.

-Vaikka toisinkin on väitetty, niin raskas konepajateollisuus on Suomessa yhä voimissaan. Palvelemme myös Viron ja Latvian konepajoja, joilla on paljon myös suomalaisia asiakkaita, huomauttaa Ehrnrooth.

Christoffer Ehrnrooth on yrityksen toimitusjohtaja jo neljännessä polvessa. Hallituksen puheenjohtaja on Bernt Ehrnrooth ja talousjohtaja Wilhelm Ehrnrooth.