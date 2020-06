KL: Pörssit ronskissa nousussa – ”rahaa pumpattu paljon”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pörssien nousu maaliskuun kurssinotkahduksen jälkeen on ollut rajua.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerichin mukaan keskuspankkien toimet talouskriisin aikana ovat suurin tekijä pörssien ronskille nousulle.

– Osakkeet ostetaan rahalla, ja rahaa on pumpattu paljon markkinaan, von Gerich sanoo Kauppalehdelle.

Keskuspankeilla on ollut kyky viimeisen kymmenen vuoden aikana kompensoida sokkeja markkinapuolella.

Von Gerichin mukaan sijoittajan päänvaivana on edelleen se, että tuotto on viety pois turvallisemmista sijoituskohteista.

– Vaihtoehdoiksi sijoittajalle jää riskin ottaminen tai odottaminen sivussa ilman tuottoa tai kärsiminen jopa negatiivisesta tuotosta.

Suhteessa makrotalouteen osakemarkkina näyttää von Gerichin mielestä monilla mittareilla kalliilta.

Von Gerichin mukaan sijoitusmarkkinan sisällä osakkeiden tilanne näyttää kuitenkin toisenlaiselta nykyisellä korkotasolla.

– Haluaisin uskoa, että linkki tuloksentekokykyyn ja talouden kasvuun on olemassa, mutta toinen kysymys on, mikä sen aikaväli on.

Eri ennusteet povaavat isoa bruttokansantuotteen laskua tänä vuonna laajasti eri maissa.

Von Gerichin mukaan maailman talouden elpyminen tuskin on v-mallinen nopea elpyminen.

– Kysymysmerkkejä on vielä monia.

Kukaan ei tiedä miten koronapandemia kehittyy.

– Voi kestää useamman vuoden ennen kuin talous toimii samalla tavalla kuin ennen kriisiä, von Gerich sanoo.