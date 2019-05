KL: Poliittiset kriisit vaikuttavat talouskasvun hidastumiseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ekonomistin mukaan poliittinen kriisi voi laukaista laman.

Boston Consultin Groupin pääekonomistin Christian Ketelsin mukaan seuraava talouskriisi on erilainen. Hän uskoo johtajien olevan nyt talouden suhteen optimistisia, mutta arvaamattomat poliittiset kriisit ovat nousseet yhä keskeisemmäksi huolenaiheeksi. Asiasta uutisoi Kauppalehti.

Historiallisen näkökulman mukaan korkomarkkinoiden tuottokäyrän kääntyminen kertoo usein alkavasta taantumasta. Toisen, uudemman näkökulman mukaan laman laukaisee jonkinlainen shokki, kuten poliittinen kriisi.

Vaikka alkuvuoden talousluvut ovat olleet hyviä tai ainakin odotettua parempia, kasvu on hidastunut. Maailmankaupassa on näkynyt selvä notkahdus ja ennusteita on pudotettu etenkin Euroopassa.

Ketels viittaa poliittisiin kriiseihin, kuten populismiin, poliittiseen halvaantumiseen, kilpailukykyyn, sääntelyyn ja verotukseen. Yksi tekijä on myös Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota.

Ketelsin mielestä yritysten pitää valmistautua tilanteeseen, jossa tällaiset poliittiset kriisit vaikuttavat talouteen.

– Niihin riskeihin on vaikea asettaa lukuja, ekonomistit tai johtajat eivät voi sitä ennakoida, Ketels kertoo.

Hänen mukaansa nyt onkin syytä valmistautua vähintään pitkään hitaan kasvun jaksoon. Osa yritysjohtajista ei ole tarpeeksi valmistautuneita seuraavaan kriisiin, sillä he elävät yhä edellisessä.

– Yritykset, jotka aloittavat valmistautumisen ajoissa ja ottavat laajemman näkökulman, selviävät nopeista muutoksista todennäköisemmin, Ketels toteaa.