KL: Pekka Haaviston mukaan ISIS-palaajille kirjoitetaan passit

Ulkoministerin mukaan suomalaisilla on oikeus palata al-Holin leiriltä kotiin.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan al-Holin leirillä Syyriassa olevien suomalaisten kohtalo on leiriä hallinnoivien kurdien käsissä.

– Kurdeille on viestitetty, että suomalaisilla on oikeus palata kotiin, Haavisto sanoo Kauppalehden ja Uuden Suomen Aamiainen Jarki Korkin kanssa -videohaastattelussa.

Ulkoministeriö odottaa Haaviston mukaan kurdien ratkaisuja. Tähän mennessä leirin lääke- ja elintarvikehuollosta on pyritty huolehtiman YK:n ja Punaisen Ristin kautta.

– Jos he pääsevät sieltä leiristä ulos esimerkiksi Erbiliin (Irakin puolella 300 kilometrin päässä), he voivat siellä kääntyä minkä tahansa EU-maan edustuston puoleen. Kyllä me täällä Suomessa sitten kirjoitamme Suomen kansalaisille väliaikaisen passin. Lentolippunsa he tietenkin maksavat itse, mutta sama palvelu kuin muillekin kansalaisille on sitten tarjolla, ulkoministeri lupaa.