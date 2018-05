KL: Nokian brändi on Suomen vahvin

Nokian brändin arvo on kasvanut vuodessa 63 prosenttia.

Brändiarviointeja tekevä konsulttiyhtiö Brand Finance arvioi Nokian brändin arvoksi 7,1 miljardia euroa, kertoo Kauppalehti.

Nokian brändin arvo on kasvanut vuodessa 63 prosenttia, siilä viime vuonna arvo oli 4,4 miljardia euroa. Suurimmillaan Nokian brändiarvo oli yli 22 miljardia euroon vuonna 2008.

Brand Financen mukaan Nokia on onnistunut kohdistamaan strategiaansa uudelleen. Rakastetun brändin elvyttäminen lisensioimisen avulla on yhtiön mukaan ollut reitti menestykseen.

Toisena listalla on viime vuoden tapaan hissiyhtiö Kone, jonka brändin arvo on pysynyt 1,5 miljardissa eurossa. Kolmantena listalla on teleoperaattori Elisa, jonka brändin arvo on 0,9 miljoonaa euroa.