KL: Näissä osakkeissa Eurooppa on ainutlaatuinen

Indeksit eivät ole pärjänneet amerikkalaisille.

Eurooppalaisilla osakemarkkinoilla on Kauppalehden mukaan mennyt pörssi-indeksien perusteella suhteellisen huonosti vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, jos sitä vertaa Yhdysvaltoihin.

Mandatum Lifen allokaatioratkaisuista vastaava johtaja Carolus Reincken mukaan perimmäinen syy on se, että Euroopassa puuttuu vahva teknologiasektori, joka on Yhdysvalloissa vetänyt hyvin. Toinen syy on Euroopan perinteisesti vahva pankkisektori, jolla on mennyt heikosti.

Sen sijaan luksusbrändeissä Eurooppa on hänen mukaansa lähes ainutlaatuinen maailmassa. Eurooppa on kulutustavaroiden tuottaja. Mutta nyt, kun palvelujen kysyntä on kasvanut, it-yritykset ovat pärjänneet paremmin.

Euroopan kuluttajabrändejä ovat esimerkiksi suuret elintarvikeyhtiöt Nestle, Unilever ja Danone. Luksusbrändejä ovat muun muassa ranskalainen Louis Vuittonin omistava LVMH Moët Hennessy, sveitsiläinen luksusbrändiyhtiö Richemond, brittiläinen alkoholivalmistaja Diageo ja sveitsiläinen kellonvalmistaja Swatch.