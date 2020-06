KL: Näin hallitus aikoo mullistaa asumisoikeusasunnot

Saso ry:n mukaan uudistus hyödyttäisi suuresti asuntojen omistajia.

Nykyinen hallitus on uudistamassa asumisoikeusjärjestelmää. Uudistuksen myötä asukkaat eivät enää saisi välttämättä pysyvää asumisoikeutta asuntoon. Kauppalehden haastatteleman Suomen asumisoikeusasukkaat (Saso) ry:n puheenjohtaja Eric Hällströmistä lakiuudistus hyödyttäisi paljon asuntojen omistajia, koska he ovat Sason mukaan maksaneet asuntojen riskipääomasta prosentin ja asukkaat loput 99 prosenttia.

– Tämä on heille erittäin hyvä bisnes. He ovat sijoittaneet prosentin ja saamassa haltuunsa asukkaiden maksamia kiinteistöjä, Hällström sanoo.

–He himoitsevat itselleen miljardien eurojen kiinteistömassoja.

Asumisoikeusjärjestelmässä asukkaan maksettavana on asumisoikeusmaksu. Se maksetaan kerran ja se kattaa 15 prosenttia rakennuskustannuksista. Sen lisäksi asukas maksa kuukausittain käyttövastikkeen. Aiemmin asukas on saanut pysyvän asumisoikeuden asuntoon.

Lakiuudistuksen myötä näin ei enää automaattisesti olisi. Asumisoikeusyhtiö voisi muuttaa jatkossa tietyissä erityistapauksissa asumisoikeussopimukset vuokrasopimuksiksi. Ehtoihin kuuluu se, että yli puolet asunnoista on tyhjillään tai vuokrattuja, kohde on tappiollinen, vaikeuksien takana on omistajan toiminnan sijaan haastava asuntomarkkinatilanne tai jos omistaja on ryhtynyt taloutta tervehdyttäviin toimiin.

Suomessa asumisoikeusasuntoja on noin 50 000 ja niissä on noin 100 000 asukasta.