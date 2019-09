KL: Moni opettaja suuttui, kovapalkkainen ay-johtaja vastaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuosityöaikaan siirtyminen on saanut kritiikkiä opettajilta, joiden palkka on laskenut.

Moni opettaja on Kauppalehden mukaan polttanut päreensä vuosityöaikaan, joka otettiin ammatillisella puolella jo käyttöön.

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan vuosityöaikaan siirryttiin, koska oppitunnin käsite poistui laista eikä työtä voinut enää mitata oppituntien perusteella.

Julkisuudessa on KL:n mukaan nähty kitkeriä puheenvuoroja opettajilta, joiden palkka on laskenut roimasti. Opettajien vuosityöaikaa kritisoivassa Facebook-ryhmässä on jäseniä jo yli 11 000. Jäsenet ovat arvostelleet Luukkaista kovin sanoin tilanteen hoitamisesta.

Luukkaisen mukaan ammatillisen puolen opettajien palkat ovat kuitenkin päinvastoin nousseet muutoksen jälkeen kokonaisuutena 3–4 prosenttia, vaikka jakautumisessa on eroja.

Palkanalennusten syy ei Luukkaisen mukaan ole vuosityöaika. Hänen mukaansa joillain opettajilla on ollut varsin paljon ylitunteja, ja nyt niitä on leikattu.

Luukkaisen mukaan syy on kuitenkin pikemminkin rahoitusleikkauksissa, jotka ovat vähentäneet rajusti pidettävien oppituntien määrää.

Vuonna 2017 Luukkaisen omat ansiotulot olivat yhteensä 262 525 euroa vuodessa, ja hän ylsi kärkipaikalle ay-pomojen palkkavertailussa.