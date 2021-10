KL: Miten käy Stockmann tavaratalon myynnin?

Stockmann myy kolme tavaratalokiinteistöään maksaakseen velkojaan.

Stockmannin kiinteistöjen myynnin pitäisi olla loppusuoralla, mikäli kauppa saadaan maaliin vuoden loppuun mennessä, kuten saneerausohjelma edellyttää, kertoo Kauppalehti. Kolmen tavaratalokiinteistön myyntituloilla yhtiö maksaa vakuudellisten velkojiensa saatavat. Velkoja on saneerausohjelman mukaan 434 miljoonaa euroa.

– Ei ole uutta kerrottavaa. Toisen vuosineljänneksen tiedotteessa toteamme, että kiinteistöjen myynti- ja takaisinvuokrausprojektit etenevät saneerausohjelman mukaisesti, vastaa Stockmannin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Kauppalehdelle.

Päätökset venyvät, koska ratkaistavia kysymyksiä on paljon. Kiinteistön arvoa on hankala määrittää, koska lupa tilamuutoksiin tarvitaan sekä Helsingin kaupungilta että Museovirastolta. Asemakaavassa tontti on määritelty liiketilaksi, ja useita kohtia sisäpuolelta on suojeltu.

Stockmannin tavaratalo jää taloon vuokralaiseksi, eikä se Kauppalehden mukaan ole uuden omistajan silmissä houkutteleva vuokralainen. Lisäksi moni pankki karsastaa sekä tavaratalo- että kauppakeskushankkeiden rahoittamista.

Uusi omistaja joutuu joka tapauksessa tekemään Helsingin talossa kymmenien miljoonien eurojen remontin.