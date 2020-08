KL: Mika Lintilä valmis jakamaan kustannustukea uudelleen yrityksille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri viestittää yrityksille, että valmius ripeisiin toimiin on olemassa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on valmis esittämään kustannustuen uudelleenaktivointia, jos koronatilanne pahenee ja aiheuttaa taloudellista painetta yrityksille, kertoo Kauppalehti.

Lintilän mukaan keskeistä on varmistaa, että valmius ripeisiin toimiin on jatkossa olemassa.

Kustannustuki otettiin käyttöön heinäkuussa Business Finlandin ja ely-keskusten kehitystukien tilalle. Sen tarkoituksena on estää konkursseja. Tukea voi hakea elokuun loppuun asti.

Tukea ovat nyt voineet hakea yritykset, joiden liikevaihto on pudonnut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden ja yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Lintilän mukaan hakukriteerejä tarkastellaan uudelleen.