KL: Lidl yhä ruokakorivertailun halvin

Food Market Herkun ruokakorin hinta laski roimasti.

Stockmannin Food Market Herkku on Kauppalehden hintavertailussa muuttunut halvemmaksi kuin S-ryhmän Alepa ja Sale sekä K-market. Aiemmissa kuudessa vertailussa Herkku on ollut selvästi kallein, kun on tutkittu ketjujen edullisinta ruokakoria.

Food Market Herkun kuusi myymälää siirtyivät kolmen osuuskaupan omistukseen viime vuoden alussa.

Helmikuussa tehdyn vertailun ostoskorissa on 34 teollisuuden merkkituotetta, joiden hinnat Analyse2 keräsi 56 myymälästä yhdeksästä ruokakaupan ketjusta. Vertailussa ei ole huomioitu kanta-asiakasalennuksia.

Ketjujen keskinäisessä vertailussa Lidlin ostoskori oli myös helmikuussa edullisin. Se maksoi 57,33 euroa. Toiseksi edullisimman eli Prisman ostoskori oli 0,31 euroa Lidliä kalliimpi.

Kolmanneksi sijoittuneen S-marketin ero halvimpaan ostoskoriin oli 0,49 euroa.

Neljäntenä olevan Citymarketin ero Lidliin oli jo 5,46 euroa, Halpa-Hallin 6,79 euroa ja K-supermarketin 8,06 euroa. Food Market Herkun tuotekori oli 9,18 euroa kalliimpi kuin Lidlin. Syyskuun vertailussa tuo ero oli 18,19 euroa.

K-marketin edullisin ostoskori oli 10,95 euroa ja Alepan ja Salen 11,64 euroa kalliimpi kuin Lidlin.

Tilastokeskuksen mukaan elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat helmikuussa 2,0 prosenttia vuoden takaisesta.