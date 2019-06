KL: Laitonta kaatopaikkaa pitänyt kaivos lopettaa toiminnan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi ympäristölupaa koskevat valituslupahakemukset ja valitukset.

Kauppalehti uutisoi korkeimman hallinto-oikeuden linjauksesta, jonka mukaan kaivosyhtiö Dragon Miningin on laadittava Oriveden kultakaivoksen sulkemista koskeva suunnitelma. KHO hylkäsi myös Pirkanmaan ely-keskuksen ja Dragon Miningin jättämät ympäristölupaa koskevat valituslupahakemukset ja valitukset.

Syyskuussa 2018 paljastui, että kultakaivoksen hylättyä kaivostunnelia on pidetty luvattomana kaatopaikkana 2000-luvun alusta lähtien. Nyt kaivosyhtiö on ryhtynyt sulkemisvalmisteluihin.

KHO toteaa torstaina antamassaan päätöksessä, että Dragon Miningin on huolehdittava päästöistä vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi siihen asti, kunnes kaivoksen sulkemisesta ja alueen jälkihoidosta on annettu lainvoimainen päätös. Kaivostoiminnan lopettamisen osalta on noudatettava vanhan ympäristöluvan määräyksiä.

Dragon Miningin täytyy toimittaa sulkemissuunnitelma aluehallintavirastolle puolen vuoden kuluessa siitä, kun sulkemissuunnitelma on tullut lainvoimaiseksi.

Ely-keskuksen mielestä kaivosyhtiölle olisi tullut myöntää määräaikainen ympäristölupa sen varmistamiseksi, että kaivostoiminta voidaan ajaa alas hallitusti. Dragon Mining pyysi myös lupaa valittaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä. Molemmat valituslupahakemukset hylättiin.

Kaivosyhtiö on jättänyt ely-keskukselle siivoussuunnitelman ja tilannut Envineeriltä tutkimussuunnitelman. Sen mukaan louhostäytöstä otetaan porakonekalustolla kairausnäytteitä, jotka ovat pituudeltaan noin 20–27 metriä. Kairaus toteuteaan kesällä sen jälkeen, kun ely-keskus on hyväksynyt työsuunnitelman.

Riskiarvioinnin keskeinen asia on selvittää, mikä vaikutus jätteellä on ulos purkautuvan veden laatuun sen jälkeen, kun vesi nousee kaivoksessa louhoksen yläpuolelle. KHO on todennut Oriveden kultakaivoksen jätevesien vaikuttavan kielteisesti Ala-Jalkajärveen ja Peräjärveen.

Sisä-Suomen poliisi tutkii kaivoksessa mahdollista ympäristörikosta.