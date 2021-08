KL: Koronatestaus ruuhkautumassa, ”ääriraja on saavutettu”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Testiä tarvitsevat saattavat joutua odottamaan useita vuorokausia.

Kaikki Uudenmaan keskiviikon testiajat loppuivat jo aamulla, kertoo HUS:in toimialajohtaja Petri Haapalahti Kauppalehdelle.

Haapalahden mukaan näytepyyntöjen määrä ylittää nyt maksimikapasiteetin, joka on noin 15 000 näytteenottoa vuorokaudessa. Hänen mukaansa tarkkaa syytä testipyyntöjen kasvulle on vaikea sanoa, mutta testattavan puolesta asioinnin määrä on kasvanut.

– Se vihjaa sitä, että lapsien osuus kaikista testattavista on nyt aiempaa suurempi, Haapalahti sanoo.

Hänen mukaansa ruuhkautumista ei voi helpottaa kapasiteettia nostamalla, ellei oteta resursseja jostain muualta pois.

– Nyt täytyy siis muilla keinoilla saada altistumisia alhaisemmiksi. Ääriraja on nyt saavutettu, Haapalahti kertoo KL:ssa.

Koronatestauksen ruuhkautuminen vaivaa myös Jyväskylän kaupunkia samoin Kuopiossa testaus on ruuhkautunut. Muita kaupunkeja, joissa koronatestaus on tällä hetkellä ruuhkautunut, ovat ainakin Rovaniemi ja Vaasa.