KL: Keskitetty neuvottelumalli on tullut tiensä päähän työmarkkinoilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Stora Enson varatoimitusjohtajan mukaan lakkoja ei pidä pelätä, sillä niitä on joka tapausessa.

Suomen työmarkkinoilla käynnissä oleva murros on herättänyt ruotsalaisten mielenkiinnon, kertoo Kauppalehti.

Ruotsin elinkeinoelämän tutkimuslaitos Ration entinen toimitusjohtaja Nils Karlson on tehnyt asiasta tutkimuksen, johon haastateltiin suomalaisia liittojohtajia työnantaja- ja työntekijäpuolelta sekä tutkijoita ja asiantuntijoita.

Kaikki haastateltavat kokivat, että keskitetty neuvottelumalli on tullut tiensä päähän, eikä kukaan ei näe tupo-sopimusten paluuta. Useimmat uskovat, että yleissitovista työehtosopimuksista irtautuneet Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus onnistuvat lisäämään paikallisia joustoja sekä vahvistamaan kilpailukykyään.

Murroksen taustalla näkyy työnantajien kasvanut turhautuminen nykytilanteeseen. Läpi 2000-luvun Suomessa on neuvoteltu vuorotellen kolmikantaisesti ja liittotasolla, kun taas verrokkimaissa Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa neuvotteluita on käyty liittotasolla jo 1990-luvun puolivälistä lähtien.

Työehtosopimuksissa detaljitason sääntelyä

Pitkät ja yksityiskohtaiset työehtosopimukset on koettu yhä mahdottomammiksi. Tutkijoiden mukaan Suomessa paperialan sopimus on tuplasti pidempi kuin Ruotsissa ja sisältää detaljitason säätelyä, jota Ruotsissa ei ole. Työehtosopimuksessa on esimerkiksi kirjaus saunalisästä.

Suomen lakko- ja työtaisteluoikeudet ovat eurooppalaisella mittapuulla sallivia ja Ruotsista poiketen myös poliittiset lakot ovat sallittuja. Tutkijat arvioivat, että paikallisten tukilakkojen määrä kasvaa Suomessa, kun työrauhaa takaavia valtakunnallisia työehtosopimuksia ei tehdä.

Stora Enson varatoimitusjohtaja ja Suomen maajohtaja Seppo Parvi kertoi tutkijoille, että he ovat valmiita ottamaan riskin.

– Nykysysteemissä meillä oli melkein kolme viikkoa pitkä lakko viime vuonna, joten mikä muuttuu? Lakkoja tulee olemaan joka tapauksessa, joten niitä ei pidä pelätä, Parvi sanoi tutkimuksessa KL:n mukaan.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder puolestaan arveli, että lainsäätäjä todennäköisesti täyttää tyhjiön, jonka yleissitovien työehtosopimusten vähentyminen jättää.