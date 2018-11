KL: Kelan asumistukia maksetaan suoraan Kojamolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ay-liike on saanut vuokrayhtiön kautta huomattavan määrän verovapaita osinkotuloja.

Entisen VVO-yhtymän eli nykyisen vuokrayhtiö Kojamon kerrotaan saaneen vuonna 2016 suoria asumistukimaksuja 26 miljoonaa euroa. Viime vuonna summa oli 23 miljoonaa euroa.

Kauppalehden mukaan suurin osa Kelan asumistuista maksetaan tukea saavalle henkilölle. Tietyissä tapauksissa tuet maksetaan suoraan tuensaajan vuokranantajalle, jos esimerkiksi tuensaajalla on ollut ongelmia oman taloudenpitonsa kanssa.

Asumistukia maksettiin vuonna 2017 yhteensä kaksi miljardia euroa eli neljä prosenttia edellisvuotta enemmän.

Ammattiyhdistysliikkeellä on merkittäviä omistuksia Kojamossa, mikä on tuottanut liitoille mittavia sijoitustuloja verovapaasti. Suuria omistajia ovat muun muassa Teollisuusliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, joiden osuus on reilut 24 prosenttia yhtiön osakkeista.

Eri ay-liitot omistavat osakkeista yhteensä noin 45 prosenttia eli lähes miljardin euron arvosta. Kojamo on maksanut viimeisen viiden vuoden aikana yli 130 miljoonan euron osingot ammattiliitoille.