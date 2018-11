KL: Kannabiksella yllättäviä vaikutuksia syntyvyyteen USA:ssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Syntyvyys on yllättäen lähtenyt kasvuun niissä osavaltioissa, joissa lääkekannabis on laillistettua.

Yhdysvaltalaisen National Bureau of Economic Research -tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan syntyvyys on lähtenyt nousuun niissä Yhdysvaltojen osalvaltioissa, joissa kannabiksen lääkekäyttö on sallittua ja lisääntynyt. Kauppalehti uutisoi tutkimuksen tuloksista.

Tutkimuksessa havaittiin, että lääkekannabiksen laillistaminen lisäisi syntyvyyttä vuosineljäksittäin noin neljällä lapsella 10 000 lastenhankintaiässä olevaa lasta kohden. Tutkimukseen tutustuneen professorin Kasey Bucklen laskelmien mukaan tämä tarkoittaisi noin 120 000 lasta lisää, jos kannabis olisi laillistettaisiin jokaisessa Yhdysvaltain osavaltiossa.

– Kannabiksen tyypillisesti ajatellaan korostavan aistihavaintoja, lisäävän rentoutumista sekä vähentävän stressiä ja ahdistusta. Rentoutuminen saattaa muuttaa asennetta seksiin, vähentää huolia seurauksista ja ehkäisyn käyttöä sekä lisätä seksikumppanien määrää, todetaan tutkimuksessa.

Tutkijat eivät kuitenkaan suosittele kannabiksen laillistamista ratkaisuksi syntyvyyden laskusuunnan kääntämiseksi.