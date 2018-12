KL: Jokerien rajut tappiot on katettu pääomalainoilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jääkiekkojoukkue Jokerien taustayhtiön tappio oli viime tilikaudella suurempi kuin liikevaihto.

KHL:ssä pelaavan jääkiekkojoukkue Jokerien taustayhtiön Jokerit Hockey Clubin tappio oli suurempi kuin sen liikevaihto, kertoo Kauppalehti.

Jokerit Hockey Clubin viime viikolla saapuneen tilinpäätöksen mukaan yhtiö teki huhtikuussa päättyneellä tilikaudella 12,2 miljoonan euron liikevaihdolla 12,5 miljoonaa euroa tappiota.

Alma Talentin analyytikon Ari Rajalan mukaan nykyinen liikevaihto ei kata edes yhtiön henkilöstökuluja.

Tappiota on tullut yhtiölle vuosilta 2014-2018 noin 60 miljoonaa euroa. Rajalan mukaan tappiot on katettu laittamalla yhtiöön pääomalainaa. Tilinpäätöksessä ei kuitenkaan kerrota keneltä sitä on tullut.

Liikemies ja kansanedustaja Harry Harkimo (ln) omistaa Jokereista osake-enemmistön eli 51 prosenttia. Muut omistajat ovat venäläiset liikemiehet Gennadi Timtshenko ja Roman Rotenberg.

Omaa pääomaa on tuettu 44 miljoonan euron pääomalainoin. Tänä vuonna tilikauden päätöksen jälkeen uutta pääomalainaa on tullut 13,4 miljoonaa euroa.

Toimintakertomuksen mukaan kuitenkin kauden 2017-2018 katsojakeskiarvo nousi selvästi saavuttaen runkosarjassa 10 400 katsojan rajapyykin.

Liikevaihto kasvoi edellisen tilikauden 7,7 miljoonasta eurosta 12,2 miljoonaan euroon eli lähes 60 prosenttia. Yhtiön tappio pieneni 14,9 miljoonasta eurosta noin 2,5 miljoonaa euroa.