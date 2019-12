KL: Jättipitkien lainojen suosio kasvussa – tässä yksi syy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijat pitävät ilmiötä huolestuttavana.

Kotitaloudet sitoutuvat Suomessa yhä pitempiin asuntolainoihin, ja tämä muutos on Suomen Pankin ja useiden asiantuntijoiden mielestä huolestuttava, uutisoi Kauppalehti. Pitkillä asuntolainoilla tarkoitetaan tässä yli 29 vuoden pituisia lainoja.

Syynä pitkän laina-ajan ottamiseen on ennen kaikkea kuukausittain maksettavan lainasumman määrä.

– Pieni osa lainanhakijoista keskittyy pienentämään kuukausikulut niin pieneksi kuin mahdollista, sanoo Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus Kauppalehdelle.

Mutta vaikka pitkän lainan ottamalla kuukausittain maksettava summa on pienempi, ovat korot suuremmat. Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen havainnollistaa eroa lyhyen ja pitkän asuntolainan välillä tekemällään laskelmalla.

Lainasumma on Kärkkäisen laskelmassa 200 000 euroa ja takaisinmaksuaika joko 20 tai 30 vuotta. Korko on molemmissa tapauksissa 0,72. Lyhemmällä laina-ajalla kuukausittain maksettava summa on 895 euroa, pitkällä taas 618. Valitsemalla pitemmän laina-ajan jää siis 277 euroa kuukausittain enemmän käteen.

Täytyy kuitenkin huomioida myös koroista kertyvä summa, joka on pidemmässä lainassa luonnollisesti korkeampi.

30 vuodessa maksettavaa korkoa kertyy 22 437 euroa, lyhemmällä laina-ajalla taas 14 805 euroa. Lyhemmällä laina-ajalla säästää siis 7 632 euroa koroissa.

Vaikka pitkät laina-ajat ovat yleistyneet, suhtautuu Kärkkäinen kuitenkin tulevaan maltillisesti:

–Pitkät lainat tulevat jonkin verran lisääntymään, mutta pysyvät edelleen marginaalissa

Tilanne asuntolainojen pituuksien suhteen on muuttunut nopeasti vain vuodessa. Tämän vuoden lokakuussa pitkiä lainoja kaikista uusista asuntolainoista oli seitsemän prosenttia. Osuudessa on tapahtunut vuodessa neljän prosenttiyksikön nousu.