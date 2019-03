KL: Huippuravintolat ja matkustaminen – jotkut asiat vielä Virossa halpoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hintataso on noussut Virossa nopeasti viime vuosien aikana.

Viro on kallistunut nopeasti, mutta osa tuotteista ja palveluista on yhä edullisempia kuin Suomessa. Esimerkiksi ravintolat, museoliput ja pääsymaksut sekä matkaliput ovat Virossa edelleen selvästi Suomea edullisempia, listaa Kauppalehti.

Nähtävyyksien hinnoissa erot näkyvät vielä selvästi. Siinä missä Tallinn Card maksaa yhdeksi vuorokaudeksi 26−36 euroa, on Helsinki Cardin hinta jopa 49 euroa.

Sen sijaan asuinkustannukset alkavat Virossa olla Suomen hinnoissa, ja kalliimmatkin, jos käytössä on sähkölämmitys. Myös alkoholi on Virossa kallistunut erittäin nopeasti viime vuosien veronkorotusten vuoksi, mutta laivayhtiöt myyvät olut- ja lonkerosalkkuja yhä edullisesti ja alkoholi on usein tarjouksessa.

Viron kallistumiseen on Kauppalehden mukaan monia syitä, joista yksi tärkeimpiä on palkkaralli, joka nostaa keskipalkkaa 6−7 prosentin vuosivauhdilla. Palkankorotukset valuvat suoraan kulutukseen, mikä kiihdyttää inflaatiota. Myös veronkorotukset, markkinoiden pieni koko sekä yhteiskunnan eriarvoisuus ovat nostaneet hintatasoa.