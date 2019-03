KL: Björn Wahlroos kertoi tuntevansa haikeutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nordean hallituksen puheenjohtaja vapautui pitkäaikaisesta tehtävästään torstaina.

Pankkikonserni Nordean torstaina Helsingissä pitämä yhtiökokous oli Björn Wahlroosille viimeinen hallituksen puheenjohtajana. Kokouksen jälkeen hän kertoi Kauppalehdelle tuntevansa haikeutta, helpottuneisuutta ja kiitollisuutta.

Wahlroos oli Nordean hallituksen jäsen vuosina 2008–2009 ja varapuheenjohtaja vuodet 2009–2011. Hallituksen puheenjohtajana hän toimi vuodesta 2011 torstai-iltapäivään saakka.

Monet osakkeenomistajat kiittivät kokouksessa Wahlroosia vuosikymmenen työstä Nordean eteen. Hän kuitenkin totesi Kauppalehdelle, ettei ole tyytyväinen. Hänen mukaansa se, että suoriutuu siedettävästi tai paremmin kuin muut, ei hänelle riitä.

Wahlroos arvioi myös, että Nordean viime vuosina läpikäymä muutos kääntyy vielä pankin eduksi. Nordea on hänen mukaansa kantanut suurta kustannustaakkaa viime vuosina. Hän kertoi olevansa täysin vakuuttunut, että pankki on maksanut valtaosan laskusta, jonka toimintaympäristön muutos on aiheuttanut.