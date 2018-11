KL: Bitcoinin arvo romahtanut 40 prosenttia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kryptovaluutan arvo on pudonnut kaikkien aikojen huipustaan jopa 80 prosenttia.

Suurimman kryptovaluutan, eli bitcoinin, arvo laski sunnuntaina alle 3 600 dollarin, uutisoi Kauppalehti. Korkeimmillaan bitcoinin arvo on ollut yli 20 000 euroa.

Bitcoinin arvon lasku on ollut viime päivien aikana hurjaa. Kymmenen päivän aikana valuutan arvo on tippunut jopa 40 prosenttia. Viime joulukuun yli 20 000 euron huipusta on tullut tiputusta yli 80 prosenttia.

– Kaikki, jotka uskovat yhä kryptovaluuttoihin ostivat jo kuukausia sitten niin paljon kuin pystyivät. Ostajia ei ole enää jäljellä, arvioi markkinoita seuraavan Cracked.Marketin Jani Ziedins markkinasivusto MarketWatchin mukaan.

Kryptovaluuttamarkkinoiden kokonaisarvo on noin 123 miljoonaa dollaria, kun korkeimmillaan se on yltänyt yli 800 miljoonaan dollariin.