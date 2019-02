KL: Ay-johtajan ansiot romahtavat, silti 17000 euroa kuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto jää pois ay-liikkeen kiinteistösijoitusyhtiö Kojamon hallituksen johdosta.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon tulot tippuvat merkittävästi, Kauppalehti kertoo. Aalto on jäämässä syrjään ay-liikkeelle jättiosinkoja takovan kiinteistösijoitusyhtiö Kojamon eli entisen VVO:n hallituksen puheenjohtajan tehtävistä.

Vuonna 2018 Aalto sai Kojamosta palkkioita liki 60 000 euroa. Vuosipalkkion päälle maksetaan kokouspalkkioita 600 euroa kokouksesta. Viime vuotta edeltävinä vuosina Aallon kokouspalkkiot olivat noin 10 000 euroa vuodessa. Aalto on toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2007.

Kauppalehden mukaan tehtävästä väistyminen rokottaa Aallon vuosiansioita noin 60 000-70 000 euroa. Tästä huolimatta Riku Aalto tienaa jutun mukaan yhteensä noin 17 000 euroa kuukaudessa. Hänen kuukausipalkkansa Teollisuusliitossa on liki 15 000 euroa kuussa. Lisäksi hän istuu työeläkeyhtiö Varman hallituksessa ja ansaitsee tehtävästä vuosi- ja kokouspalkkioita yli 20 000 euroa vuodessa.

Ammattiyhdistysliikkeellä on merkittäviä omistuksia Kojamossa, mikä on tuottanut liitoille mittavia sijoitustuloja verovapaasti. Suuria omistajia ovat muun muassa Teollisuusliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, joiden osuus on reilut 24 prosenttia yhtiön osakkeista.

Kojamo tahkoaa jättiosinkoja

Eri ay-liitot omistavat Kojamon osakkeista yhteensä noin 45 prosenttia eli lähes miljardin euron arvosta. Kojamo on maksanut viimeisen viiden vuoden aikana yli 130 miljoonan euron osingot ammattiliitoille. Kojamo on myös eräs suurimmista Kelan asumistukimaksujen saajista. Kelan mukaan Kojamo sai esimerkiksi vuonna 2016 25 miljoonan euron asumistukipotin. Se oli Helsingin kaupungin asunnot Hekan jälkeen toiseksi eniten asumistukea saanut vuokranantaja.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen soimasi Kojamoa ja ay-liikettä hiljattain siitä, että se tekee ”raakaa bisnestä vähävaraisten kustannuksella”.

Hän viittasi Iltalehden juttuun. Siinä kerrotaan, miten Kojamo jakaa noin 72 miljoonan euron osingot. Muun muassa SAK:n JHL:lle menee runsaat 4,5 miljoonaa euroa.

Sitä minä vaan ihmettelen, että miten ay-liitot jäsentensä edunvalvontajärjestöinä voivat olla samaan aikaan yleishyödyllisiä järjestöjä ja nauttia osinkojen verovapautta, Kalle Jokinen kirjoitti.

– Raakaa ja säälimätöntä businessta ne tekevät yleishyödyllisyydestä piittaamatta vuokra-asuntoja tarvitsevien vähävaraistenkin ihmisten kustannuksella.

Jokinen huomautti, että ”samaan aikaan hurskastellaan, että esimerkiksi hoiva- tai terveysyritykset eivät saisi tehdä edes verotettavaa tulosta, pääasia että omat voitot tulee verottomana kassaan”.