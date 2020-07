KL: 130000 taloon vaaditaan kohta jopa 25000 euron remontti

Moni talonomistaja joutuu laittamaan pian lämmitysjärjestelmän uusiksi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on päättänyt hallitusohjelmassa luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä lämmityksessä 2030-luvun alkuun mennessä.

Päätös koskee lämmitysenergia Yhdistyksen erityisasiantuntija Eero Otrosen mukaan noin 130 000 kotitaloutta Suomessa, joita lämmitetään edelleen öljyllä. Öljylämmitteisten talojen omistajista 30 prosenttia on 60–69-vuotiaita ja yli 40 prosenttia yli 70-vuotiaita.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että joissakin taloissa lämmitysjärjestelmä pitää muuttaa kokonaan. Hinta on jopa 30 000 euroa.

– Mikäli lämmitysjärjestelmän haluaa kokonaan vaihtaa, on esimerkiksi maalämpöön siirtyminen 4– 5 kertaa kalliimpaa kuin öljylämmitysjärjestelmän päivittäminen uudella öljykattilalla. Monissa öljylämmitystaloissa on yleensä myös pienet tekniset tilat, joihin on vaikea sijoittaa korvaavaa tekniikkaa. Koko lämmitysjärjestelmän vaihto yksittäiselle pientalolle on hinnaltaan 20 000– 30 000 euron suuruinen urakka, Otronen arvostelee blogikirjoituksessaan.

Eläkkeensaajien – joita muutos pääosin koskee – keskimääräiset kuukausitulot ovat noin 1680 euroa.

– Enemmistö nykyisistä öljylämmittäjistä on eläkeiässä. Eläketurvakeskuksen mukaan Suomessa asuvien eläkkeensaajien keskimääräinen kuukausittainen kokonaiseläke oli vuoden 2018 lopussa 1680 euroa. Minkä suuruisen kunnostusavustuksen eläkkeellä oleva öljylämmittäjä tarvitsisi valtiolta, että hän pystyisi tekemään 25 000 euron lämmitystapamuutoksen?, Otronen kysyy.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on päättänyt 30 miljoonan euron tuesta öljylämmityksestä luopumiseen. Tuki on pientaloa kohden 4000 euroa, jos järjestelmä vaihdetaan kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun.

Muihin lämmitysjärjestelmiin vaihtaessa tuki on 2500 euroa.